Rey Varela destaca o papel da mocidade como motor da construción europea

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, inaugurou este luns en Santiago unha conferencia sobre o escepticismo e a Unión Europea organizada conxuntamente pola Dirección Xeral de Xuventude e o municipio de Taormina, situado na rexión italiana de Sicilia, dentro do proxecto titulado 'Valorar a voz dos cidadáns para entender o euroescepticismo. Proxecto VoicEU'.

Esta iniciativa está englobada no programa 'Europa para os cidadáns', que reúne a cidadáns, administracións locais, expertos e representantes da sociedade civil para discutir e debater durante cinco eventos temáticos que teñen como obxectivo a comprensión do euroescepticismo.

As cidades de Santiago de Compostela e Noia acollen o primeiro destes eventos entre os días 12 e 16 deste mes. As outras citas terán lugar en Budapest (Hungría), Tallín (Estonia), Taormina (Italia) e Sofía (Bulgaria).

As actividades, nas que se fai fincapé na importancia da cidadanía activa europea, así como no sostemento do compromiso dos cidadáns mediante un entendemento mutuo e de sentimentos de irmandade como propagación dunha cultura de identidade europea, están programadas en base a conferencias temáticas, debates, talleres interactivos, seminarios, visitas ou charlas, entre outras.

PAPEL DA MOCIDADE

Na súa intervención, Rey Varela destacou a oportunidade desta conferencia e a temática que aborda, ao coincidir coa inminente celebración do 60 aniversario da firma dos Tratados de Roma, que supoñen o nacemento da Unión Europea.

O titular de Política Social destacou "a importancia que ten a cidadanía e, sobre todo a mocidade, para garantir a continuidade, a mellora e o futuro deste proxecto común". "O motor de Europa está nos mozos, que están chamados a coller o testemuño da construción europea", apostilou.

Ao respecto, referiuse a os programas europeos dirixidos á mocidade nos que participa a Xunta de Galicia, como 'Galeuropa' e 'Erasmus +', a través dos cales máis de 1.700 mozos participaron en experiencias formativas nunha trintena de países de dentro e fóra da Unión Europea.