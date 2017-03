Jeanne Picard participará na Coruña na Palestra de Mobilidade da Asociación para a Prevención do Glaucoma

Dentro dos actos da Semana Mundial do Glaucoma, que se celebra entre o 12 e o 18 de marzo, a Asociación Galega para a Prevención do Glaucoma organiza na Coruña unha palestra sobre os problemas cotiáns de mobilidade no espazo urbano dos afectados por esta enfermidade que dana a visión.

Así, a palestra contará coa participación de Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes e experta en cuestións de mobilidade peonil; de Daniel Grandío, concelleiro de Mobilidade do Concello da Coruña, e de Roberto Rilo, presidente da Asociación de Ciclistas Crunia.

Con eles conversará Luís García, responsable na Coruña da Asociación Galega para a Prevención do Glaucoma. A palestra celebrarase este martes, día 14 no Centro Ágora e comezará ás 19,30 horas.