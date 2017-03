A Fiscalía de Ourense abre un expediente de protección no caso do neno que estivo horas só nun piso

A Fiscalía de Menores de Ourense abriu un expediente de protección en relación ao caso do neno de cinco anos rescatado polos bombeiros a noite do sábado, tras levar varias horas encerrado só na súa vivenda, para que a Xunta determine as circunstancias nas que se produciron os feitos e se se tratou dun feito puntual ou habitual.

Así mesmo, tamén puxo o caso en coñecemento do Xulgado, para que abra dilixencias e investigue se houbo un posible delito de abandono de familia.

Os feitos tiveron lugar ao redor das 21,00 horas do pasado sábado, cando os bombeiros da cidade rescataron a través do balcón dun terceiro piso a un neno que levaba varias horas só no interior da vivenda. Foron os veciños os que alertaron ás forzas de seguridade ao escoitarlle chamar pola súa nai e chorar.

Supostamente, a nai deixara ao seu fillo ao coidado doutra muller mentres que ela se atopaba traballando. Con todo, esta segunda muller tería deixado só durante varias horas ao pequeno, tras encerralo con chave dentro da casa.

EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

Este luns, a Fiscalía abriu un expediente de protección ante unha posible situación de risco do menor, e instou á Xunta a que abra unha investigación e determine se houbo unha situación de vulnerabilidade e se se trata dun feito puntual ou habitual ao que estaba sometido o menor.

Con iso, investigarase toda a contorna do menor e, no caso de que haxa indicios dunha situación de desprotección, poranse en marcha os mecanismos para evitar que sufra unha situación de desamparo.

Tamén se puxeron os feitos en coñecemento do Xulgado, para que determine se os feitos foron constitutivos dun delito de abandono de familia, investigue un posible desamparo do menor e confirme se houbo algún abandono (puntual ou habitual) do neno, que agora se atopa coa súa nai.