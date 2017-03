O cupón da Once reparte 60.000 euros entre Lourenzá e O Valadouro

O cupón da Once repartiu nos municipios lucenses de Lourenzá e O Valadouro 60.000 euros, a través de tres cupóns premiados con 20.000 euros cada un no sorteo do domingo, 12 de marzo.

O axente vendedor da Once Andrés Ponche Fernández é quen repartiu os 60.000 euros na súa ruta, que discorre entre Lourenzá e Ferreira de Valadouro.

O cupón da ONCE do domingo, 12 de marzo, deixou un Sueldazo de 300.000 euros en man e outros 5.000 euros ao mes durante 20 anos en Huércal de Almería, así como na Comunidad Valenciana.