Detidos dous homes en Pontevedra por roubo con forza nun establecemento e no interior dunha furgoneta

Axentes da Policía Nacional de Pontevedra identificaron e detiveron a dous individuos de 47 e 42 anos, con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de roubo con forza nun establecemento da cidade así como no interior dunha furgoneta.

Segundo informou o corpo, os feitos sucederon na madrugada do día 11 de marzo, cando os axentes recibiron unha chamada do 091 alertando da presenza de dous individuos forzando o enreixado dun local.

Ao lugar dirixiuse unha patrulla policial que se atopaba nas inmediacións e puido observar como dous individuos se ocultaban no portal do inmoble próximo ao establecemento. Os axentes apeáronse entón do vehículo e interceptaron aos individuos, aínda que un deles agrediu a un dos axentes cun gato mecánico na perna.

Tras efectuar unha inspección ocular, os axentes comprobaron que o enreixado do local aparecía dañada, polo que procederon á detención de ambos por un roubo con forza.

Dase a circunstancia de que o gato mecánico que portaban os detidos fora subtraído poucos días antes dunha furgoneta que se atopaba realizando unha mudanza na cidade, xunto con outros obxectos.