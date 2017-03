A deputada de En Marea no Congreso Alexandra Fernández restou relevancia a que, para a elección da nova dirección de Anova este sábado no seu III Asemblea Nacional, preséntense finalmente varias listas, aínda que aínda falta por saber o número de candidaturas que haberá. O que si observou é unha "alta porcentaxe de acordo" na liña política, a pesar das discrepancias reflectidas nas emendas presentadas ao documento.

A preguntas dos xornalistas con motivo dun acto en Vigo, Fernández considerou "un erro caer nun debate sobre o número de listas e non falar das ideas". "O principal é que demos un debate onde creo que as posicións non son todo o mundo dun lado ou do outro. Cada un expresará as ideas na asemblea con normalidade e naturalidade, e iso creo que esa é a cuestión e non sobre se unha lista, dúas ou tres", manifestou.

Tras a elaboración dos textos de base para o debate e a recompilación das emendas --dúas delas cuestionan a estratexia política seguida pola actual dirección de Anova con En Marea--, a maior incógnita que permanece para a asemblea é se se chega a un acordo ao redor dunha lista ou finalmente as discrepancias políticas teñen o seu reflexo en varias candidaturas.

"Eu xa dixen cando foi o proceso de En Marea (nas eleccións internas do partido instrumental houbo tres) que non é mellor nin peor unha lista de consenso, dous ou tres. Depende dos termos en que se fagan", advertiu, para sinalar que se a candidatura elabórase en "termos cooperativos, pois fantástico".

"Se hai homoxeneidade, se hai capacidade de chegar a acordos, pois perfecto; se se fai unha lista de consenso en termos de competición, entón é exactamente igual que se hai varias listas. Por iso insito en que non quero entrar nun debate sobre se unha, dous ou tres listas son mellores, porque sería un debate falso, sería falsificar o debate de ideas", aseverou.

"EXPRESAR AS IDEAS CON NATURALIDADE"

Nesa liña, insistiu en que "o importante é que cada un exprese as súas ideas con naturalidade na asemblea". "Creo que é a mellor forma de concibir a democracia", apostilou, antes de considerar que, 'per se', "non é malo" que haxa diferentes liñas políticas e de insistir en que non quere "predefinir" onde está "o límite do bo e o malo".

Sobre o feito de que haxa diferentes visións nos textos, Alexandra Fernández observou, con todo, "unha alta porcentaxe de acordo en Anova", cunha "aposta clara por un espazo de esquerda rupturista en clave nacional", que é o que "define" a Anova como "proxecto político", e "en canto á política de táctica electoral", con "un espazo claro pola unidade de En Marea".

"E eses dous eixos configuran os grandes espazos de encontro de Anova e creo que así segue sendo", remachou.