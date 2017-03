O portavoz de En Marea no Parlamento, Luís Villares, defendeu que "o funcionamento e a vida" de En Marea non é "incompatible con outros proxectos políticos" que, no seu día, foron impulsores do espazo de confluencia que logrou 14 deputados nas eleccións do 25 de setembro, "sempre que sexan leais cos principios da organización e á propia organización".

Luís Villares, portavoz de En Marea, en rolda de prensa 13 de marzo | Fonte: Europa Press

Villares trasladou a súa postura tras ser preguntado pola situación interna de Podemos e tamén polo debate en Anova, ás portas do seu III Asemblea Nacional, formación que lidera Xosé Manuel Beiras xunto ao alcalde de Santiago, Martiño Noriega. Á espera da discusión interna do sábado 18, Europa Press publicou que dous das emendas presentadas aos textos 'oficiais' cuestionan a estratexia política seguida pola formación nacionalista na construción da unidade popular e, concretamente, con En Marea.

Este luns, en rolda de prensa, Villares sinalou a Anova como "un dos grandes impulsores" de En Marea e "un actor fundamental". Ao tempo, subliñou que calquera debate que se dea no seo dunha organización das que integra o espazo da confluencia é "benvido" sempre que sexa "leal" ao proxecto común.

A mesma reflexión aplicouna á hora de responder á situación de Podemos. "Nós sempre dixemos que o funcionamento e a vida de En Marea non é incompatible con outros proxectos políticos dos que impulsaron En Marea sempre que sexan leais cos principios da organización e á propia organización", remarcou.

"E como iso é o que está a pasar con Podemos, evidentemente non temos ningún tipo de dificultade", agregou, remiso a polemizar coas valoracións sobre En Marea que fixo, nunha entrevista coa Cadena SER, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG). De feito, rexeitou "explicar" ao nacionalista como se "organiza internamente" En Marea, posto que a el tampouco lle "interesa" como o fai o Bloque.

Si subliñou que En Marea chegou "para quedar" e exemplificou coa "inauguración" o pasado fin de semana da Marea de Brión. Como ela, indicou que hai "unha vintena de mareas locais" que, desde as eleccións, "manifestaron vontade de constituírse ou xa o fixeron", o que supón "case un 8% adicional de territorio galego".

Para Villares, significa que a consolidación de En Marea como proxecto é "imparable e irreversible a nivel municipal e nacional".

RESPALDO DE BEIRAS

Precisamente en relación ao apoio que Beiras, quen lle acompañou no acto de Brión, brindoulle expresamente para que sexa o portavoz de En Marea, e preguntado acerca de se este apoio debería facer reflexionar aos integrantes de 'Máis Alá' que rexeitan que ocupe este cargo, optou por valorar calquera pronunciamento e restar importancia ás cuestións orgánicas.

Así, defendeu que "todas as voces que se pronuncian nun ou outro sentido sobre o funcionamento interno ou responsabilidades" de En Marea son "benvidas e suman nunha cuestión importante", pero contrapuxo que se trata dun asunto "secundario" e que a formación se centra en atallar "os problemas do país".

Á espera de que se concrete un portavoz, Villares negou que haxa "interinidade" en En Marea e reivindicou que está activado "un funcionamento ordinario con órganos que traballan de forma ordinaria e despachan os asuntos". "O que nos interesa é presentar iniciativas e dar solucións aos problemas da xente", insistiu.

FUNCIONAMENTO "TELEMÁTICO" DO CONSELLO

Por último, tampouco avanzou unha data para a reunión do Consello das Mareas --máximo órgano de decisión entre asembleas--, aínda que si esgrimiu que "funciona con regularidade, non só de forma presencial senón telemática". Ao seu entender, isto "forma parte da forma de facer nova política".

"Temos traballo fluído por canles telemáticas, o que nos permite fixar posicións políticas cando fai falta", resolveu.