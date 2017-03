O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, advertiu de que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "mente" cando afirma que o Goberno asumirá as bonificacións das peaxes da Autoestrada do Atlántico (AP-9) de Rande e A Barcala, e esgrimiu que a Xunta mantén orzada para tal fin unha partida de 6,7 millóns, pola que pediu explicacións.

Luís Villares, portavoz de En Marea, en rolda de prensa 13 de marzo | Fonte: Europa Press

"Estamos ante unha cuestión de debilidade de Feijóo ou unha das súas trampas orzamentarias", afirmou Villares nunha rolda de prensa na que lembrou que, tras a reunión co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, o presidente trasladou que conseguira que o Goberno central asumise integramente estas bonificacións.

Con todo, sinalou que, a día de hoxe e "cos orzamentos xa aprobados", pódese constatar que hai "unha partida de 6,7 millóns de euros que se destinan ao devandito concepto".

Así as cousas, Villares interpretou que "unha de dúas": ou "non deu resultado a reunión como dixo Feijóo ou o que está asinado no orzamento non vai destinado ao que di, como xa fixo noutras ocasións".

O dirixente de En Marea salientou que se trata dunha cantidade importante de recursos e demandou que, se non se destinan ao pago das bonificacións das peaxes, invístanse estes 6,7 millóns para impulsar o fomento do emprego de mozos e mulleres.

"AUTOVÍA FANTASMA"

Villares tamén esixiu a Feijóo que "deixe de enganar á cidadanía co seu proxecto de autovía fantasma" da A-57, unha infraestrutura "da que xa non se fala no seu conxunto, senón por tramos" e que, pola contra, "si aparece no Boletín Oficial do Estado como autovía entre A Coruña, Santiago, Pontevedra e O Porriño".

En concreto, preguntouse como é posible que se manteña este proxecto "cuxo custo pode superar os 1.500 millóns de euros que serán pagos con diñeiro de todos", cando "o normal sería rescatar a AP-9 no seu lugar".

"Sabemos o que pasa cando non se usan as autoestradas, que creban e despois son rescatadas con diñeiro público", reflexionou, antes de advertir que o da A-57 é "un despropósito" que non debe "asumir a cidadanía" e fronte ao que En Marea presentará iniciativas.

E é que, subliñou, neste tipo de situacións "as únicas beneficiadas acaban sendo as construtoras, algunhas das que saen nos papeis de Bárcenas".