O secretario xeral de Cáritas Española, Sebastián Mora, reclamou ás administracións políticas en materia de familia, ao considerar que existe, tanto desde o punto de vista cuantitativo como cualitativo, un "déficit" neste ámbito.

"En España ter fillos é un risco de pobreza", asegurou tras a firma dun convenio co presidente da Fundación Barrié, José María Arias Mosquera, polo que ambas as entidades renovan a súa colaboración no marco do 'Programa de atención a menores e educación familiar'.

Cunha achega para este ano de 150.000 euros, o programa, que se desenvolverá a nivel autonómico en colaboración co cinco Cáritas galegas, busca reducir o fracaso e o abandono escolar de menores a través de accións de intervención dirixidas a familias vulnerables ou en situación de exclusión social.

As accións previstas inclúen apoio económico para acceder a recursos especializados e actividades extraescolares, compra de libros e de material escolar. Inclúe tamén "apoio de psicólogos ou a compra dunhas lentes", apuntou o presidente da Fundación Barrié en alusión a necesidades básicas que, como as lentes, poden entorpecer a aprendizaxe dun alumno.

BENEFICIARIOS

Sobre os beneficiarios -case 1.200 familias, entre 2015 e 2016 e uns 1.500 menores-, remarcou tamén o feito de que, no caso dos proxenitores, trátase de persoas con idades entre os 30 e 40 anos "sen emprego ou con emprego precario". Ademais, apuntou ao feito de que o 80% dos proxenitores que acoden ao programa sexan mulleres.

Mentres, o secretario xeral de Cáritas subliñou que, aínda que hai indicadores económicos que apuntan a unha "melloría", desde a perspectiva social "está a diminuír moi lentamente" taxas como a pobreza ou o risco de exclusión social.

Así, situou a primeira en case 19% a nivel estatal e nun 17% a nivel de Galicia. No caso desta comunidade, sinalou que hai "30.000 fogares que non teñen ningún ingreso".

Mentres, recalcou que a pobreza "se herda" e, a iso, engadiu o feito de que ter fillos supoña "un risco de pobreza". "Porque as políticas de familia están cada vez máis á cola", recalcou Sebastián Mora.

Na mesma liña, apuntou que España está "moi debaixo" da media europea nesta materia. Para modificar esta situación, avogou por "coordinación" entre as autonomías e por "unha política transversal" entre os distintos departamentos da administración central.