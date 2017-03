O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, lamentou este luns que "o de sempre", en alusión ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, poña obstáculos ao desenvolvemento do Campus do Mar nos terreos da antiga ETEA, cando hai unha "solución viable" para que poida instalarse nese espazo.

Así o manifestou, en declaracións aos medios, durante un acto en Vigo, e lembrou que "hai varias administracións buscando unha solución" para que esa iniciativa instálese neses terreos, no barrio de Teis, "e unha soa persoa que, como sempre, pon problemas e bloquéao".

"Lamentaría moitísimo que se perdese esta oportunidade. A Xunta puxo unha solución viable, o resto son escusas, e sempre veñen do mesmo lado. Pídolle ao alcalde que reflexione", afirmou Rueda, quen insistiu en que a formulación pactada entre o goberno galego e Zona Franca fíxose "desde a lealdade e co máximo rigor técnico".

Pola súa banda, o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, insistiu en que xa hai varios anos que a institución comezou a explorar coa Xunta as diferentes posibilidades para desenvolver o Campus do Mar na ETEA, e que non foron posibles nin a cesión de terreos (que reclama o alcalde vigués) nin a permuta, por razóns legais e técnicas.

"Non esixín un informe ou ditame formal, porque eu non estaba a expor ningún tipo de batalla", apuntou o reitor, quen engadiu: "Eu entendín que quedaba claro fai catro anos, e ninguén o discutía. Non entendo por que se discute agora", resolveu.