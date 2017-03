(AMP) Dez acusados de tráfico de drogas non ingresarán en prisión tras un pacto coa Fiscalía

Unha decena de acusados por delitos contra a saúde pública por tráfico de drogas, que operaban na zona de Santiago e A Coruña, non ingresará en prisión tras pechar un acordo coa Fiscalía que supón unha redución das condenas.

No xuízo, que se iniciou este luns en Santiago, tamén están procesadas outras dúas persoas, unha delas axente da Garda Civil, acusado de revelación de segredos e falsificación de documento público. Sobre el tamén pesaba un cargo por tráfico de drogas, que finalmente foi retirado polo Ministerio Público ao carecer de probas que o relacionasen cos feitos.

Para o outro acusado tamén foi retirado este delito, polo que quedou absolto; mentres que o axente da Benemérita enfróntase a penas de dous anos e seis meses de cárcere e dous anos e nove meses de inhabilitación polos dous cargos.

O acordo alcanzado pola Fiscalía e a defensa dos 10 acusados impón penas de entre un ano e seis meses e un ano e sete meses de prisión, así como multas de entre 500 e 5.500 euros de multa. Deste xeito, os acusados non ingresarán en prisión e non poderán cometer un delito nun prazo de dous anos, tres no caso dun deles, que tamén se enfrontaba a cargos por tenencia ilícita de armas.

FEITOS OCORRIDOS EN 2011 E 2012

Os feitos remóntanse aos anos 2011 e 2012, cando os condenados se dedicaron de forma coordinada ao tráfico de diferentes sustancias estupefacientes, fundamentalmente cocaína e haxix, na área de Santiago e A Coruña.

En total, as forzas da orde incautáronse de droga por valor duns 7.000 euros nos rexistros e operacións levadas a cabo ao longo da investigación, que se iniciou en abril de 2011 cando detectaron que algúns dos acusados compraban a unha empresa de material clínico sita en Santiago sustancias químicas coa suposta intención de empregala para a elaboración de MDMA.

Durante un dos rexistros, as forzas da orde detectaron no domicilio do acusado D.V.F., situada en Brión (A Coruña), dúas pistolas de balines, unha escopeta e unha pistola de aire comprimido, ademais de material para mesturar cos estupefacientes.

O Ministerio Fiscal acordou coa defensa do dez integrantes desta rede de tráfico de drogas a suspensión das penas de cárcere coa condición de que non cometan delitos nun período de anos. Este prazo aumenta ata o tres anos no caso de D.V.F. ao aceptar tamén o delito de tenencia ilícita de armas.

ESTE MARTES CONTINÚA O XUÍZO DO AXENTE

Este martes nos Xulgados de Santiago renovarase o xuízo ao axente da Garda Civil acusado de revelación de segredos e falsificación de documento público, unha vez que o Ministerio público retirase o delito contra a saúde pública ao considerar que non existe conexión cos acusados por tráfico de drogas.

A defensa pide a absolución reclamando a "nulidade" das probas contra o axente, xa que considera que as conversacións telefónicas que o implican foron conseguidas de forma irregular e varios dos autos da investigación incorren en "imprecisións" e presentan datas e feitos "inconcretos".

A Fiscalía acusa a R.M.G., que no momento dos feitos traballaba como cabo primeiro no posto da Garda Civil de Santa Comba (A Coruña), de utilizar a base de datos do Instituto armado para obter información sobre os vehículos de incógnito que as forzas da orde utilizaban para investigar ás persoas que participaban no tráfico de droga.

O axente transferiu a algúns dos condenados esta información, polo que podería afrontar penas de dous anos e seis meses de cárcere e dous anos e nove meses de inhabilitación polos dous cargos polos que está acusado actualmente.