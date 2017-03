O alcalde de Vigo, Abel Caballero, saíu este luns ao paso das declaracións dos alcaldes 'populares' da área Metropolitana, quen advertiron este fin de semana de que o ente non será realidade ata que Elena Muñoz sexa rexedora olívica, e advertiulles: "Vou ser alcalde moitos anos (...) porque defendo a Vigo".

En declaracións aos medios, o rexedor criticou que os primeiros edís de Mos e Redondela (Nidia Arévalo e Javier Bas) "queren mandar agora na área e acordan que é mellor que non estea Abel Caballero porque non lles permite a gratuidade nas viaxes e non quere que Vigo pague sen límite".

"Mentres Abel Caballero sexa alcalde de Vigo cumpriremos os nosos compromisos (*) pero non daremos viaxes ilimitadas aos cidadáns que diga a Xunta", incidiu, en alusión ao convenio para a integración do bus da cidade no plan de transporte metropolitano do goberno galego.

"Vou ser alcalde moitos anos. Os dous que quedan, e a vez seguinte volverei ser con máis apoio cidadán que esta vez. Sábeo todo o mundo, porque eu defendo a Vigo, e ao PP non lle van a votar porque está ás ordes de Feijóo e agora de Nidia Arévalo", proclamou.

"SOIDADE" DE CABALLERO

Pola súa banda, o secretario xeral do PP de Vigo, Javier Dorado, tamén compareceu este luns para falar sobre a área Metropolitana, e reprochou a Caballero que "non deixa de improvisar" sobre o ente supramunicipal. "O sábado viuse a unidade e a fortaleza do PP a favor da área, fronte á soidade de Caballero en contra de todo o mundo", constatou.

Dorado incidiu en que os 'populares' seguirán "traballando" para que a área sexa unha realidade e non vai permitir " que un señor a rompa", pero admitiu que "ata que Elena Muñoz sexa alcaldesa non se poderá construír o gran Vigo que todos anhelamos".