Rubén Vilariño, da Bodeguilla de San Lázaro en Santiago, gaña o certame de Tirador de Cervexa de Galicia

Rubén Vilariño, da Bodeguilla de San Lázaro, en Santiago de Compostela, gañou ou certame de Tirador de Cervexa de Galicia no campionato galego organizado por Estrella Galicia.

Mellor tirador de Cervexa de Galicia | Fonte: Europa Press

Un total de 30 aspirantes enfrontáronse en diferentes roldas para alzarse co título. Entre outros aspectos, os participantes tiveron que demostrar a súa destreza tirando cañas, servindo cervexa de botella e respondendo a preguntas de diversa índole sobre o mundo cervexeiro.

Finalmente, Rubén Vilariño, da Bodeguilla de San Lázaro, alzouse co título de Mellor Tirador de Cervexa de Galicia. O subcampión foi Iván Eijo, do Mesón Río Sor de Ortigueira. A entrega de premios estivo a cargo dos xogadores do Deportivo Florin And one e Pedro Mosquera.

CINCO ASPIRANTES NA FINAL

Á final chegaron cinco aspirantes, dous que tres conseguiron un accésit. En concreto, foron para Francisco Manuel García, do Mesón A Vila da Estrada (Pontevedra); Guillermo Favián Arana, de Kero cociña peruana de Vigo e Esteban Seoane, de O'Porras Bar de Vilalba (Lugo).

Os catro primeiros clasificados representarán a Galicia no Campionato Nacional que terá lugar no Salón de Gourmets de Madrid ou próximo 25 de abril. Serán tanto o campión como o subcampión como os dous mellores accésits: Francisco Manuel García, da Estrada, e Guillermo Favián Arana, de Vigo.