A Xunta subliña que recibiu en 2016 unhas 476.000 facturas electrónicas a través do seu sistema propio de entrada

A Consellería de Facenda subliñou que a Xunta recibiu en 2016 unhas 476.000 facturas electrónicas a través do seu propio punto xeral de entrada (SEF).

O Ministerio de Hacienda deu a coñecer os datos do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado (FACe), onde Galicia é a comunidade coas peores cifras, cun total de 44.226.

Respecto diso, Facenda remarca que o informe reflicte unicamente as facturas que entran a través do FACe, sen ter en conta os sistemas propios que poidan ter as distintas comunidades autónomas, como é o SEF.

Por iso, Facenda lembra que, aínda que Galicia está integrada no FACe, ten o seu propios sistema de entrada de facturas electrónicas desde o ano 2010.