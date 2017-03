O BNG criticou a "dobre vara de medir" da Xustiza española, á que acusa de tratar con "man de ferro" aos convocantes da consulta sobre a independencia de Cataluña, mentres ofreceu "luva de seda" aos membros da Casa Real na sentenza do Caso Noós.

A través dun comunicado, a formación frontista lamentou a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña (TSJC) que condena ao expresidente da Generalitat Artur Mas a dous anos de inhabilitación por desobedecer ao Tribunal Constitucional (TC) coa consulta sobre a independencia de Cataluña do 9 de novembro de 2014, e a unha multa de 36.500 euros.

O tribunal condena tamén á exvicepresidenta Joana Ortega a un ano e nove meses de inhabilitación e a unha multa de 30.000 euros; e á exconselleira de Ensino Irene Rigau a un ano e seis meses e a unha multa de 24.000 euros, ambas tamén por desobediencia, pero no seu caso como colaboradoras necesarias; e o tres quedan absoltos de prevaricación administrativa.

Así as cousas, o Bloque Nacionalista Galego (BNG) transmitiu "todo o seu apoio" aos responsables políticos "inhabilitados polo simple feito de convocar unha consulta á cidadanía".

Para o Bloque, as condenas a Mas, Ortega e Rigau "son unha proba máis da dobre vara de medir" da Xustiza española: por unha banda "luva de seda" para os membros da Casa Real na recente sentenza do Caso Noós, mentres que ofrece "man de ferro" no caso dos nacionalistas cataláns.

"ESTRATEXIA ANTIDEMOCRÁTICA"

"A Executiva nacional do BNG denuncia que o Estado español non cumpre dereitos democráticos recoñecidos polos organismos internacionais, como é o dereito de autodeterminación dos pobos", sinalou o partido nacionalista nun comunicado.

Así mesmo, reclamou ao Goberno central que "abandone a súa estratexia antidemocrática de xudicializar debates políticos lexítimos", como, na súa opinión, son "a independencia e a autodeterminación" que defenden "de forma maioritaria os representantes do pobo catalán". "A vontade dun pobo non se pode inhabilitar", conclúe o comunicado do Bloque.