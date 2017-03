Narón lembra o bombardeo fascista de Guernika

Narón plantará unha árbore de Guernika no 80 aniversario do bombardeo nazi da cidade basca. Un acto que se celebrará o vindeiro venres día 17 de marzo e contará coa presenza de cargos de Euskadia. Así, haberá un representante da Asociación Cultural Memoria Histórica e Democrática, da presidenta das Xuntas Xerais de Bizkaia, Ana Otadui, e do Alcalde de Narón, José Manuel Blanco Suárez.



No acto de plantación actuarán compoñentes da Banda de Gaitas do Padroado da Cultura do Concello de Narón, así como de baile tradicional a cargo de “Alxibeira”, farase entrega por parte da presidenta das Xuntas Xerais de Bizkaia do certificado de autenticidade da arbore ao Alcalde de Narón, e descubrirase unha placa conmemorativa.



EU Narón destaca que no mes de abril do 2016 defendeu no Pleno do Concello de Narón a Moción en homenaxe a II República e condena do golpe militar fascista de 1936. A Moción foi aprobada co único voto en contra do PP.



O bombardeo



Os cinco mil veciños de Guernica espertaron o luns 26 de abril de 1937 sen sospeitar que cinco de cada cen non ían a chegar con vida ao final do día. Entre 250 e 300 —o número sigue sendo obxecto de debate e algúns historiadores o elevan a mil— morrerían a media tarde a causa do bombardeo.



A Lexión Kondor alemana e a Aviazione Lexionaria italiana foron ass unidades atacantes, enviadas por Hitler e Mussolini para axudar a Francisco Franco. Ao día seguinte do crime colectivo, o pintor Pablo Picasso leu a primeira gran crónica sobre o bombardeo: The tragedy of Guernica (A traxedia de Guernica), publicada en The Times polo reporteiro George Steer, que estaba presente na capital cultural e histórica vasca cando os Heinkel He 111, Dornier Do 17 e Savoia S-79 incendiaron a cidade.

O Guernika, cadro que fixo Picasso logo do bombardeo da cidade basca