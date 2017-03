Galicia promociona os seus produtos do campo e do mar no Fórum Gastronómico da Coruña

A Xunta, a través das Consellerías do Medio Rural e do Mar, promociona os produtos agroalimentarios e marítimos de Galicia no marco do Fórum Gastronómico que se celebra na Coruña desde o domingo e ata este martes.

As titulares de ambos os departamentos, Ángeles Vázquez e Rosa Quintana, respectivamente, visitaron este luns este evento, que a conselleira do Mar cualificou como "ou mellor escaparate" para dar a coñecer "as calidades" dos produtos galegos.

Respecto diso, tanto Rosa Quintana como a conselleira do Medio Rural subliñaron que este tipo de iniciativas permiten dar a coñecer "os avances tan importantes da industria agroalimentaria" e da súa "calidade excepcional", apostilou Ángeles Vázquez.

En concreto, a Consellería de Medio Rural está presente nesta edición xunto con 24 empresas coexpositoras do agro galego. Pola súa banda, a Consellería do Mar participa con 10 empresas e entidades coexpositoras, principalmente do sector de transformación de produtos do mar.