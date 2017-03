O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, defendeu as 23 prazas destinadas a "promoción interna" que prevé convocar a Xunta para profesores de música e artes escénicas, ademais de reivindicar a actuación da Xunta neste campo para "reorganizar mellor os recursos" da administración.

A OPE anunciada pola Xunta foi criticada pola Asociación de Profesores de Música e Artes Escénicas de Galicia, ao tratarse dunha convocatoria pechada a opositores do corpo de Secundaria e que impide ao persoal interino, substituto e titulado das devanditas especialidades aspirar a elas.

A sindicalista de UXT Paula Carreiro xa arremetera contra o proceder da Xunta o día en que se presentou a proposta na mesa sectorial docente, criticando que se reserven de promoción interna, co único fin de solucionar un conflito xudicial pola súa xestión nesta materia, en lugar de sacar prazas de novo ingreso.

O consellerio defendeu a actuación do seu departamento. "Hai que retrotraernos ao comezo do problema, que xorde no ano 2008 cando se fai unha oferta de profesores para educación de ensino medio de profesores da área de música que estaba sobredimensionada con respecto ás necesidades educativas", explicou Rodríguez, a preguntas dos medios.

Esta situación levou, explicou, a contar cun número de profesores de música "moi importante", polo que, coa intención de "reorganizar os recursos humanos para buscar unha lóxica na súa distribución, algúns profesores que eran funcionarios públicos, que aprobaron unha oposición e tiñan ou teñen xa a titulación necesaria, foron destinados neste caso aos conservatorios da rede pública".

"Posteriormente houbo unha sentenza xudicial que se resolveu fai moi pouco e o que expón é que desde o punto de vista laboral se faga neste momento un proceso selectivo de carácter de promoción interna para que se poidan presentar todos aqueles profesionais que cumpren os requisitos, é dicir, o nivel formativo, e que cumpran tamén a parte educativa correspondente", explicou Rodríguez.

O conselleiro de Educación insistiu en que esta liña de traballo permitiu "reorganizar mellor os recursos humanos". "Se os profesores, sexan de conservatorio ou de instituto teñen as titulacións pertinentes, teñen un bo nivel e un bo traballo, simplemente é unha cuestión orientada a facer unha xestión lóxica dos recursos humanos dunha Administración con tantos recursos como é a educativa."