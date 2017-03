A Xunta destina 250.000 euros na reforma da estrada OU-212 de Beariz (Ourense)

A Xunta destinou 250.000 euros para levar a cabo traballos de mellora no firme e na seguridade viaria da estrada Ou-212 no municipio ourensán de Beariz.

A conselleira de Infraestruras, Ethel Vázquez, visita unhas obras | Fonte: Europa Press

Este luns, a conselleira de Infraestrutras e Vivenda, Ethel Vázquez, visitou as obras do viario, que comunica co núcleo da Ermida e o Concello de Beade (Ourense), segundo informou a Xunta nun comunicado.

En varios puntos desta estrada xa se realizaron "actuacións de reforzo do firme", en concreto, desde a travesía de Beariz cara ao norte e na ligazón coa N-541, traballos que supuxeron un desembolso de 157.000 euros.

Ademais, a comezos deste ano quedou finalizada "a mellora localizada do firme" nun tramo de 2,5 quilómetros entre a saída de Beariz e a entrada de Liñares, situada xa no termo municipal de Avión (Ourense).