Os bombeiros da Coruña realizaron o ano pasado case 1.500 intervencións, un 22,9% máis que en 2015

Os bombeiros da Coruña realizaron o ano pasado 1.424 intervencións, un 22,9% máis que o exercicio anterior, segundo informou o alcalde, Xulio Ferreiro, na presentación da Memoria do ano pasado.

13 03 17 Nota Memoria Bombeiros 2016 | Fonte: Europa Press

Ademais, avanzou que este ano se dotará a este servizo, integrado por 99 membros, cun novo brazo mecánico de 42 metros e tamén se substituirán cinco vehículos, segundo explicou o alcalde xunto ao coordinador de Seguridade Cidadá, Carlos García Touriñán, e varios membros deste servizo.

En rolda de prensa, o rexedor vinculou o aumento á aparición de intervencións "novas", como as relacionadas cos niños de avespa velutina ou as preventivas do grupo de rescate acuático con motivo dos temporais.

PRINCIPAIS ACTUACIÓNS

Por outra banda, o alcalde explicou que no 72,86% das ocasións os bombeiros chegaron ao lugar da intervención en menos de oito minutos e, ademais, apuntou que máis da metade das actuacións resolvéronse en 45 minutos ou menos.

Entre as actuacións levadas a cabo, 247 foron por incendios urbanos; 177 por limpezas de calzada; 23 actuacións por choiva ou 35 por fugas de auga, entre outras. Ademais, ao longo do ano pasado levaron a cabo 444 actividades, entre elas de formación, simulacros ou reténs en espectáculos.