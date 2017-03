Traballadores das plantas de elaboración e frigoríficos de Pescanova inician este martes a primeira xornada de folga

Traballadores das plantas de elaboración e frigoríficos de Nuwva Pescanova iniciarán este martes a primeira xornada da folga que convocaron para os días 14 e 21 de marzo, co fin de esixir á empresa que modifique a súa proposta na negociación dos convenios colectivos e respecte os dereitos adquiridos polo persoal.

A folga foi convocada tras unha asemblea organizada polos sindicatos CIG, UXT, USO e CUT o pasado día 4, na que a "práctica totalidade" dos traballadores presentes apoiaron esta mobilización, que prevén facer indefinida a partir do próximo 3 de abril se a empresa "non cede" nas súas pretensións.

En concreto, os sindicatos denuncian que, nas súas propostas, Nueva Pescanova pretende "flexibilizar a xornada e abaratar o persoal", así como "rebaixar" e "precarizar" as condicións laborais; polo que esixen "negociar un convenio digno para os traballadores".

Pola súa banda, Comisións Obreiras celebrará este martes a segunda xornada de paros parciais --dunha hora-- que convocou na parte comercial, administrativa e de oficinas de Nueva Pescanova para os martes e xoves deste mes. O primeiro día --o pasado xoves--, o sindicato manifestou que houbo unha "participación maioritaria dos traballadores" do grupo.

A parte social de Nueva Pescanova atópase dividida en dous bandos, por unha banda CC.OO., e polo outro CIG, UXT, USO e CUT. Ambas as partes, que convocaron mobilizacións por separado, cúlpanse mutuamente de romper a unidade sindical, tendo en conta que na reunión que mantiveron a principios de febreiro non lograron acordar unha posición fronte á empresa.

HORAS EXTRA

Na actual situación de bloqueo da negociación, traballadores de Pescanova impediron este sábado a entrada de persoal de ETT nas instalacións da empresa, co fin de facer cumprir a decisión de "cortar" as horas extra dos sábados e as que se poidan chegar a impor --acordo tomado noutra asemblea convocada por CIG, UXT, CUT e USO o pasado 21 de xaneiro--.

Segundo indicou a CIG, ante esta decisión, a dirección da empresa optou por "botar man de máis persoal" de empresas de traballo temporal, polo que empregados do grupo decidiron facer este sábado unha concentración fronte ás instalacións de Chapela e impedir a entrada destes traballadores temporais nas instalacións da empresa "para evitar que se fagan horas extra".

POSICIÓN DA EMPRESA

A pesar das críticas, a dirección de Nueva Pescanova sostén que a súa proposta de convenios colectivos para as plantas de elaboración e frigoríficos do grupo non afecta os postos de traballo e as condicións laborais dos actuais traballadores senón só aos novos contratados, aos que asegura que, en todo caso, propón salarios e condicións que "melloran" o convenio do sector.

A empresa mantén que na negociación, pola que houbo "preto de 100 reunións desde o 31 de marzo de 2016", trata de conseguir convenios propios "baixo as premisas de mantemento do emprego e mellora da competitividade e flexibilidade, de forma que se garanta a viabilidade e sustentabilidade futura de todos os seus centros".

Así, ao coñecer as mobilizacións, trasladou que "lamenta profundamente a falta de disposición para atopar solucións dialogadas por parte dos representantes legais dos traballadores" e avisou de que "no caso de que chegado o 24 de marzo non se alcanzou un acordo", retirará a súa actual proposta, que, incidiu, "mellora obxectivamente o convenio de elaborados".