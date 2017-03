O comité de empresa de Ferroatlántica agradeceu a "alta participación e a implicación da xente" na manifestación celebrada o pasado sábado en Cee (A Coruña), da que "tanto a empresa como a Xunta de Galicia teñen que tomar boa nota".

Así, a través dun comunicado emitido este luns, o comité de empresa celebrou que a do sábado "multiplicou por catro" a participación da protesta que tivo lugar no mes de novembro.

Unha protesta na que A Costa da Morte dixo "alto e claro" que está "farta de explotación e do espolio dos seus recursos naturais e de que os beneficios xerados non se revertan na comarca".

"Unha comarca que reclama un plan industrial pero non sobre a base de vender nosas centrais. Unha comarca que como no ano 92 está disposta a ir ata as últimas consecuencias. Unha comarca que di que a única garantía dos postos de traballo é a vinculación de actividades e, por tanto, quen determina o interese público", reivindican no comunicado.

CONTINUARÁN COAS ACCIÓNS

Así as cousas, o comité de empresa anunciou que celebrarán unha reunión nos próximos días para definir o calendario de accións "se non se lle pon fin a esta campaña especulativa e de mentiras iniciada pola empresa".

Así mesmo, lembrou ao Goberno galego que continúan á espera de manter unha reunión co conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, para "traballar conxuntamente" no "camiño" de reclamar á empresa que "desista na venda de centrais e cumpra cos compromisos de investimentos" necesarios para garantir a viabilidade das fábricas na comarca e no conxunto de Galicia.