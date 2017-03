Galicia, a comunidade que menos facturas electrónicas presenta ás administracións a través do sistema estatal

Galicia é a comunidade na que os proovedores de bens e servizos presentan menos facturas electrónicas ás administracións públicas a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado (FACe).

Desde que entrou en vigor en 2015 a lei de impulso da factura electrónica ata o 28 de febreiro deste ano, en Galicia presentáronse un total de 44.226 (só as cidades autónomas de Ceuta e Melilla usan menos este sistema) a través do FACe.

No outro extremo atópase a Comunidade de Madrid, con 1,7 millóns de facturas electrónicas presentadas ás administracións. Así figura nos datos da Secretaría Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Hacienda e Función Pública.

En todo o país presentáronse 15,2 millóns de facturas; delas, 7,1 millóns son de administracións locais (o 44,7%), 6,2 millóns de administracións autonómicas (40,8%) e 1,4 de administración do Estado (9,67%). A iso súmanse 368.235 facturas electrónicas de universidades e 41.543 doutras institucións.

O importe total destas facturas é de 75.757 millóns de euros: 29.944 millóns de administración autonómica; 25.122 de administración local e 18.808 millóns da administración do Estado.

No tocante a administracións locais, Vigo ocupa o sexto lugar entre municipios aos que se presentaron máis facturas electrónicas, cun total de 41.621. Esta clasificación lidéraa o Concello de Madrid (152.856).

DATOS DO SISTEMA DA XUNTA

Pola súa banda, a Consellería de Facenda subliñou que a Xunta recibiu en 2016 unhas 476.000 facturas electrónicas a través do seu propio punto xeral de entrada (SEF).

Respecto diso, Facenda remarca que o informe reflicte unicamente as facturas que entran a través do FACe, sen ter en conta os sistemas propios que poidan ter as distintas comunidades autónomas, como é o SEF.

Por iso, Facenda lembra que, aínda que Galicia está integrada no FACe, ten o seu propios sistema de entrada de facturas electrónicas desde o ano 2010.