Unións Agrarias reclama á Xunta melloras nas axudas aos afectados pola praga da pataca

O secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, mantivo unha reunión este luns con membros do PP na Comisión de Agricultura do Parlamento galego, aos que reclamou melloras nas axudas que percibirán os afectados pola praga da couza guatemalteca que afecta as plantacións de pataca de 31 concellos galegos.

Segundo informou o sindicato nun comunicado, García agradeceu a "boa receptividade" dos populares ás súas propostas, que piden "maior vontade orzamentaria" para paliar as perdas que sufrirán os agricultores, que deberán destruír as súas plantacións e non poderán volver sementar pataca nun período de dous anos.

Así as cousas, o sindicato apuntou que a partida necesaria sería de "uns 3,5 millóns de euros para cubrir unha demanda de consumo dunhas 18.000 toneladas de consumo".

Así mesmo, cren necesario que se incorporen as organizacións agrarias xuvenís á comisión técnica de seguimento que creará a Xunta para "poder trasladar directamente iniciativas dos produtores e coñecer todas as accións e evolución dos resultados que se van conseguindo".

Deste xeito, Unións trasladou ao grupo popular na Cámara galega que a praga é "unha ameaza difusa" debido ao "alto volume de autoconsumo" existente en Galicia, polo que "non se pode escatimar en gastos" para frear un problema que podería derivar en "o peche das exportacións", que sería "moi grave" para Galicia.