Vítimas do accidente ferroviario de Angrois ven "un paso de xigante" que o xuíz que instrúe a causa polo accidente do Alvia ocorrido o 24 de xullo de 2013 citase en calidade de investigado ao que era director de seguridade na circulación de Adif no momento do sinistro, Andrés Cortabitarte, por supostos delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave.

Nun auto con data de 10 de marzo ao que tivo acceso Europa Press, o titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte "non cumpriu" o seu labor en relación coa elaboración da correspondente análise de riscos na liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago.

En declaracións a Europa Press, o portavoz da Plataforma Vítimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, subliñou que anos despois o xuíz volve dar "a razón" ás súas reivindicacións e á denuncia de que "había un risco claro na curva de Angrois, que estaba detectado e a obrigación de Adif tanto normativa como tecnicamente era avaliar e retirar ese risco e non se fixo".

"Por non cumprir esta normativa o xuíz imputa ao responsable de Seguridade", destacou o representante das vítimas, antes de engadir que, "como puntilla", queda "outra vez máis en evidencia" a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que "non detectou nada".

"É unha proba máis do engano que tivemos con Ana Pastor, que esa comisión foi un paripé e non pescudou as causas do accidente", remarcou.

"DÁNOS MOITAS ESPERANZAS"

Á espera de que declare Cortabitarte, remarcou que o novo paso xudicial da "moitas esperanzas" ás vítimas. "É un paso de xigante; nós viñamos dicindo isto hai moito tempo e denunciámolo así en Europa", constatou, antes de subliñar que o informe da Axencia Ferroviaria europea foi "moi importante".

"Contribuíu a que a Audiencia o reabrise, ao final os feitos son moi claros e contundentes e o xuíz deu este paso. Estamos contentos e esperanzados", remarcou.

Por último, preguntado acerca de se a nova declaración xudicial podería dar pé á investigación doutros dirixentes políticos, Domínguez respondeu que "o feito" é que "houbo un cambio de proxecto".

Remarcou que o proxecto previsto inicialmente "era a dez anos e que se cambiou rapidamente", dando pé a que Adif "non fixese esta avaliación de riscos". "Non sabemos se houbo présas por parte de Fomento ou de Adif, el é o que nos terá que contar por que non se fixo", resolveu.