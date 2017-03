A Comisión Europea (CE) espera que o Goberno español proceda "con rapidez para adaptar a súa lexislación e prácticas" á sentenza do Tribunal de Xustiza da UE do mes de setembro na que se fixa que o encadenamiento de contratos temporais para cubrir necesidades permanentes da administración non se axusta ao dereito comunitario.

Así o contestou a Comisión en resposta a unha pregunta da eurodeputada de Podemos Tania González sobre a situación de precariedade laboral de persoal do Servizo Galego de Saúde (Sergas), que "leva anos encadeando contratos, incluíndo centos deles dun ou dous días de duración".

Respecto diso, a CE sinala que está en contacto coas autoridades españolas para a aplicación da normativa europea relativa aos dereitos laborais dos eventuais.

Ademais, a Comisión Europea lembra que a directiva da UE "establece requisitos mínimos e deixa aos Estados membro a liberdade de elixir os instrumentos que permitan alcanzar os obxectivos perseguidos".

Pola súa banda, Tania González denuncia que son "demasiado numerosos os casos na sanidade pública española nos que se renovan contratos temporais para cubrir necesidades permanentes do servizo e non conxunturais ou extraordinarias como alegan, fraudulentamente, as administracións".