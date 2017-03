Manuel Prieto, avogado de Francisco Garzón, o maquinista do Alvia que descarrilou en Angrois, celebrou a decisión xudicial de imputar ao que era xefe de Seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, por supostos delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave.

En declaracións a Europa Press, salientou que "por fin" se acepta que, "á marxe do descoido ou lapsus" que poida ter o maquinista, "había unha carencia absoluta de seguridade como consecuencia dunha falta de análise de risco que non se fixo".

Prieto subliñou que, "nesas condicións, as liñas ferroviarias non se poden pór en funcionamento" e "non é correcto facelo". Agregou que as liñas "teñen que ter seguridade e un erro humano por un lapsus nunca pode levar un accidente, e menos desas características".

"Que é o director de Seguridade? Ben. Só el? Xa veremos", advertiu, aínda que rexeitou entrar a valorar a posibilidade de que se depuren responsabilidades políticas nun escalafón superior.

"Entendo que no tema xudicial hai unha responsabilidade clara de Adif. Se ao xefe de Seguridade non lle deron os medios, se lle obrigaron a inaugurar con présa el terá que dicilo. Agora ten a oportunidade de explicar por que non fixo adecuadamente o seu traballo: porque non quixo ou porque non lle deixaron", aseverou.