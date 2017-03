Colectivos de loita contra a droga non se fían do arrepentimento de Oubiña e avisan de que se manterán en alerta

Colectivos como a Fundación Galega contra o Narcotráfico e a Fundación Érguete mostran as súas reticencias ao arrepentimento do narcotraficante Laureano Oubiña, e aínda que aceptan a súa posta en liberdade, avisan de que se manterán en alerta.

Así, o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN), Fernando Alonso, considera que nunca é unha boa noticia para a sociedade que un capo da droga como Oubiña volva ás rúas, pero di "aceptar a decisión". "Aínda que non nos guste, pero é a lei, e entendemos que as leis son, ou deben ser, iguais para todos, mesmo para os que durante moito tempo burláronse delas, como é o caso", deixa claro.

Alonso advirte que o colectivo antidroga estará moi alerta para que non haxa ningún problema con esta posta liberdade, "e moi vixiantes para que non suceda como noutros casos nos que se viron a capos da droga que cando saen do cárcere alardean dun nivel de vida absolutamente inxustificable".

Respecto ao feito de que Laureano Oubiña vaia agora a traballar nun centro de reinserción de extoxicómanos, a Fundación Galega contra o Narcotráfico considera "que se trata dun labor de cosmética e de maquillaxe para tratar de minimizar o impacto da súa posta en liberdade".

En opinión de Fernando Alonso o que se consegue é precisamente todo o contrario, "provocar" e "facer daño" ás vítimas. "Nunca foi boa idea pór ao raposo ao coidado das galiñas", sentencia o xerente da FGCN. "Non sabemos en que pode axudar a un exadicto o que lle atenda un narcotraficante. Esperemos que non faga daño a quen agora lle acollen de boa fe", agrega.

ESIXEN PERDÓN PÚBLICO

O xerente da Fundación contra o Narcotráfico valora o feito de que se impida a Laureano Oubiña volver a Galicia ata que se cumpriu o prazo da súa condena. "Non cabe dúbida de que o seu regreso causa dor, xa que abre feridas que nunca estiveron suficientemente cicatrizadas", sinala.

As declaracións realizadas por Laureano Oubiña nada máis abandonar o cárcere criticando ao sistema penal español xa fixeron saltar as alertas da FGCN. "Actitudes desafiantes como as que de novo vimos hoxe cualifican ao personaxe por si mesmas", censura.

En opinión dos responsables da Fundación para que o arrepentimento de Laureano Oubiña sexa crible ten que pasar por pedir perdón publicamente, por colaborar sincera e desinteresadamente coas Forzas de Seguridade achegando información útil na loita antidroga e, conclúen, "pagando todas as súas multas e devolvendo as inmensas fortunas que obtiveron traficando con drogas".

"DOMADO NON SAÍU"

Pola súa banda, a presidenta da Fundación Érguete, Carmen Avendaño, sinala que no tocante ao ámbito legal desta posta liberdade "non hai moito que dicir". "Aínda que como persoa parécenos deleznable, Laureano Oubiña cumpriu bastante máis do 75 por cento da súa condena, que é o que normalmente consta para que a un preso concédaselle o terceiro grao", reflexiona.

Así mesmo, Carmen Avendaño manifesta que, a pesar dos antecedentes do narco galego, segue crendo na reinserción. "Non teño por que cuestionalo. Supoño que despois de 22 anos detido sacaría algunha lección", apostila.

Con todo, a presidenta de Érguete advirte de que "domado non saíu", como puxeron de manifesto, ao seu xuízo, as súas primeiras declaracións tras abandonar a prisión.

"Oubiña sempre foi, e seguirao sendo, xenio e figura. El saberá o que fai pero espero que non vaia de matón", apunta Avendaño, que se mostra confiada en que a organización na que Laureano Oubiña vai prestar labores sociais non lle permita extralimitarse.

"Tamén me gustaría, pero iso xa o poño en dúbida, que teña a sensibilidade de ver a deterioración tanto física como psicolóxica que para as persoas adictas supón a droga e que se dea conta de que boa parte desa deterioración provocouno el", conclúe.