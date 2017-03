O Arzobispado de Santiago nega a validez das misas que ofrece na Coruña unha muller presbítera

O Arzobispado de Santiago negou a validez das misas que a única española membro da Asociación de Mulleres Presbíteras Católicas Romanas, Christina Moreira, asegura ofrecer na comunidade Home Novo na Coruña.

En declaracións a 'La Voz de Galicia', a muller asegurou que o dereito canónico non lle impide oficiar estas misas a pesar de que a Igrexa a excomulgou despois de ser ordenada presbítera.

En resposta ás súas manifestacións, o Arzobispado de Santiago asegura que a súa ordenación é "ilícita e inválida". "Polo que nin ela nin os fieis lle que a seguen celebran válidamente os sacramentos nin están en comuñón coa Igrexa católica", engade.

Neste sentido, indica que a Igrexa "é un Ministerio de comuñón por vontade do Pai, realizado na misión do Fillo e actualizado polo a Acción do Espírito Santo". "Desde o principio Cristo entrega o seu corpo e sangue aos Doce, como representantes seus dentro do pobo da Nova Alianza", apostila nun comunicado.

SACERDOCIO FEMININO DESCARTADO

Nel, engade tamén que a presidencia da celebración sacramental "non é, pois, un ministerio que Cristo entregase ás mulleres". Por outra banda, indica que o Papa Xoán Paulo II "descartou toda posibilidade de debate dentro da Igrexa sobre a posibilidade de aceptar o sacerdocio feminino".

"Sinalou que as mulleres non poden ser sacerdotes porque o mesmo Cristo, que instituiu o Sacramento, determinou que fosen homes quenes exerzan este ministerio". "O cal non significa que a muller sexa unha parte fundamental nunha Igrexa, toda ela ministerial en virtude do sacramento do bautismo", explica.

Tamén se remite á carta apostólica 'Ordinatio Sacerdotalis' na que, segundo sostén, Xoán Paulo II "explica claramente que a ordenación de mulleres non é nin será permitida porque a Igrexa non ten de ningunha maneira a facultade de darlle ás mulleres a ordenación sacerdotal e esta sentenza debe ser considerada de modo definitivo por todos os fieis lle da Igrexa", conclúe.