HM Hospitais adquire o 100% do centro médico O Castro de Vigo, no que prevé investir 2,2 millóns en tres anos

O grupo hospitalario privado HM Hospitais adquiriu o 100 por cen do Centro Médico O Castro-Clínica Nosa Señora do Perpetuo Socorro, situado en Vigo, no que prevé facer un investimento de 2,2 millóns de euros en tres anos co obxectivo de modernizar as súas instalacións e renovar os equipos, a tecnoloxía sanitaria e os servizos do centro.

Fontes do grupo trasladaron a Europa Press que este luns levou a cabo a firma do contrato, de forma que o centro vigués intégrase "a partir deste momento" en HM Hospitais. O grupo desembarca así no sur de Galicia e ten presenza hospitalaria no Eixo Atlántico, onde xa conta con cinco hospitais e catro policlínicos na Coruña e Santiago de Compostela.

Esta adquisición, segundo confirmaron estas fontes, supón a compra do edificio no que se sitúa o centro médico, así como a paralización do preconcurso de acredores ao que se había acollido O Castro tras afrontar unha fianza na causa xudicial contra un médico do centro acusado de lesións por imprudencia grave pola atención á deportista Desirée Vila, á que amputaron unha perna.

Con iso, os novos propietarios circunscriben as posibles responsabilidades previas á anterior directiva. "A nosa intención é sanear e facer crecer o hospital, sen descartar unha ampliación, para volver convertelo nun centro de referencia en Vigo, co apoio do resto do grupo en Galicia", sinalou nun comunicado o presidente de HM, o doutor Juan Abarca.

Nesta liña, o grupo, que destacou que O Castro conta na súa carteira de servizos coa práctica totalidade das especialidades médicas, avanzou que aspira a manter o emprego existente no centro "e mesmo aumentalo, se se dan as condicións necesarias para iso". Ademais, non descarta unha ampliación das instalacións.

Finalmente, aínda que recoñeceu terá que "pasar un tempo" para que a nova dirección coñeza a situación real na que se atopa o centro vigués, HM xa avanzou que o seu obxectivo é incrementar a calidade asistencial e avanzar na estratexia de proximidade ao paciente, "centrada en ofrecer unha maior e mellor rede de hospitais e policlínicos".

"UNHA GRAN OPORTUNIDADE"

O doutor Abarca concluíu que esta adquisición é "unha gran oportunidade que complementar a oferta asistencial do grupo en Galicia, territorio que ten un evidente potencial de crecemento e é obxectivo fundamental da compañía".

"Ademais permítenos ofrecer centros hospitalarios no tres principais cidades da rexión co obxectivo de conformar unha rede que ofreza todas as especialidades e co mellor equipo de profesionais que hai actualmente na comunidade", subliñou.

En 2014, HM Hospitais iniciou o seu proxecto sanitario en Galicia coa incorporación do Hospital HM Modelo e a Maternidade HM Belén, na Coruña, aos que se sumaron en 2016 os hospitais HM Rosaleda e HM A Esperanza en Santiago. Actualmente, o grupo conta na comunidade con case 300 camas e 26 quirófanos, e a máis avanzada tecnoloxía de diagnóstico por imaxe.