Abanca promove para o derbi do Deportivo e o Celta a campaña 'Imposible sen ti'

A entidade financeira Abanca reeditou, xunto ao Celta e ao Deportivo, a campaña 'Imposible sen ti', "unha proposta para axudar a que o derbi galego que se xogará o próximo 19 de marzo no estadio de Riazor sexa "unha verdadeira festa para as afeccións galegas".

O director da rede comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, e os adestradores do Celta e o Dépor, Eduardo Berizzo e Pepe Mel, xunto aos xogadores de Rubén Blanco, Álex Bergantiños, presentaron, na sede da entidade, a campaña.

Da mesma, "o seu principal atractivo", segundo Abanca, será o desenlace do anuncio cuxa primeira parte de presentou no derbi da primeira volta da liga.

"RIVALIDADE SA"

No acto, todos os asistentes avogaron, ademais, por que o partido do domingo "sexa unha festa na que prime o espectáculo do fútbol e a rivalidade sa entre todas as persoas que acudan ao estadio a presenciar o derbi".

Paralelamente, Abanca puxo en marcha dúas iniciativas en redes sociais. A primeira, que finaliza este luns, consiste no sorteo de 50 entradas para ver o partido na bancada 'Imposible sen ti' e a segunda, 'O derbi das afeccións', arrinca este luns en twitter na que obterá a vitoria o equipo que máis apoio reciba dos seus seguidores.