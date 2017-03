Anova busca o consenso interno para renovar a súa dirección

Os contactos para alcanzar unha lista de consenso para a renovación da dirección de Anova, que terá lugar no plenario do III Asemblea Nacional que se celebra este sábado en Pontevedra, xa comezaron entre as dúas principais correntes de opinión, a que se pode chamar 'oficial' e que casa cos documentos da comisión redactora (os textos de base para a asemblea) e os máis críticos coas decisións da actual dirección desde hai ano e medio.

Asemblea constituínte de Anova en 2014 | Fonte: Europa Press

Segundo fontes de ambas as partes, nas últimas horas fíxose o primeiro intercambio de propostas para alcanzar unha lista de consenso e, en ambos os casos, mostrouse vontade de consenso, aínda que non se pasa por alto que tamén é preciso chegar a un acordo con respecto aos textos que están a debate.

Neste sentido, entenden que sería bo lograr unha lista que aglutine todas as "sensibilidades", pero rexeitan falar de "cotas" de persoas. Ademais, esta situación tamén debe ir compasada cun acordo nos textos, tendo en conta que unha das partes críticas coa actual liña oficial aposta por eliminar unha das referencias clave a En Marea.

Concretamente, na emenda presentada pola asemblea de Ourense e que asinan, entre outros, o deputado de En Marea Davide Rodríguez, pide suprimir do texto 'oficial' a referencia a que a "polarización do espazo (de En Marea) entre identidades militantes, expresadas nunha falsa contradición entre nacionalistas e non nacionalistas, suporía unha renuncia a todo o traballo realizado".

Tamén apostan pola supresión do resto do parágrafo, que segue así: "Unha involución escura que non podemos permitir, que pon en perigo o proxecto estratéxico de Anova (de unidade popular) e que condena a este país a un escenario de postración, de frustración colectiva e de limitacións políticas máis que evidente. Dar pasos atrás ou caer no resistencialismo é unha emenda á totalidade de todo o que levamos construído nestes últimos anos".

RESPOSTA DA COMISIÓN REDACTORA

O grupo redactor xa respondeu sobre esta emenda que está en contra da supresión destas liñas, xa que, argumenta, sería "pór en perigo o proxecto estratéxico de Anova" e suporía unha "emenda á totalidade", como xa di o propio parágrafo.

Para a comisión redactora, que elaborou os documentos 'oficiais', "non se pode renunciar á creación de espazos mestizos", nos que participan "persoas nacionalistas, xunto con outras que, sen selo necesariamente, comparten un proxecto nacional de transformación profunda da sociedade galega".

LISTAS E SUBSTITUCIÓN XERACIONAL

Con este debate de fondo entre a liña oficial e os críticos, falta coñecer se os atrancos políticos impiden tamén o consenso nas candidaturas, que teñen de prazo ata as 14.00 horas do próximo venres 17 para rexistrarse.

A dirección de Anova, en todo caso, sairá o sábado cunha substitución xeracional no que se espera que Xosé Manuel Beiras, aínda que manteña un papel de referencialidad ideolóxica, deixe de ser o portavoz nacional, cargo que actualmente comparte co alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega.

Antón Sánchez é a persoa chamada a facerse cargo da portavocía da formación nacionalista nesta nova etapa, sendo así a persoa que encabece, polo menos, a lista que se pode considerar 'oficial' e que vai ligada aos textos de base.

O rexedor compostelán é unha das figuras referentes de Anova que eloxiou ao actual viceportavoz de En Marea na Cámara galega. "É un dos grandes referentes de Anova", dixo a Europa Press en días pasados, ao ser preguntado pola posibilidade de que encabezase unha lista para o novo ciclo político.

Nova etapa esta en a que, o proxecto de Anova, pasa por seguir vinculado e reforzando En Marea, que ten pendente aínda configurar a súa propia coordinadora e para o que a asemblea da organización nacionalista será clave.

ELECCIÓN DA COORDINADORA

A asemblea do próximo sábado elixirá a 50 persoas, mediante listas compostas por un mínimo de 12 persoas. Hai preto de 700 militantes con dereito a voto no plenario de Anova no último censo actualizado, segundo os datos consultados por Europa Press.

O sistema deseñado pola comisión redactora sinala que se pode votar a lista completa, que irá en cremalleira (alternando mulleres e homes) ou a un total máximo de 50 persoas. Serán electos o medio cento de nomes máis votados, sen que o número de mulleres poida ser inferior ao 50% do total.

Con todo, a quincena de militantes de Ourense que asinou a emenda de supresión ao documento político antes mencionada tamén busca un cambio nesta regra de elección a través dunha emenda. Deste xeito, reclaman un cambio para que a Coordinadora Nacional —máximo órgano de decisión entre asembleas— sexa elixido de forma proporcional en función dos votos que reciba cada lista.

Este sistema que queren, que é o que, por exemplo se utilizou para a elección do Consello das Mareas, ábrelles a posibilidade de gañar forza no órgano de dirección se hai dúas listas. Co sistema actual e ao permitir a votación en bloque dunha candidatura sen que teña que repartirse proporcionalmente, faise factible unha maioría máis ampla para unha das listas.