Catro presidentes autonómicos e dúas rexións lusas participan na adhesión de Cantabria á Macrorrexión Resoe

O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participará no acto de adhesión de Cantabria á Macrorregión de Rexións do Suroeste de Europa (Resoe), no que estarán os presidentes das comunidades de Asturias, Castela e León e Cantabria --Javier Fernández, Juan Vicente Herrera e Miguel Ángel Revilla--, e das Rexións do Norte e do Centro de Portugal --Fernando Freire de Sousa e Ana Abrunhosa--.

O edificio Citexvi do Campus da Universidade de Vigo acollerá o acto de firma co que Cantabria se adherirá formalmente a unha macrorrexión que foi "pioneira" en Europa e que ten como obxectivo "fomentar a cohesión económica, social e territorial baseándose nos recursos compartidos e os intereses comúns".

As macrorrexións abarcan varias rexións de distintos países que teñen suficientes asuntos en común para xustificar unha formulación estratéxica conxunta, como sucede no caso destas rexións do Noroeste peninsular, que apostaron decididamente pola cooperación innovadora e pola cohesión territorial.

A Resoe céntrase nos seguintes eixos: os transportes, a competitividade industrial, o turismo, a demografía, a cultura, a investigación e a excelencia no ensino superior, ámbito no que se constituíu a que se constituíu a Conferencia de Reitores das Universidades do Suroeste Europeo.

Precisamente esta tamén celebrará este martes un encontro para "seguir avanzando a colaboración conxunta e a transferencia de coñecementos".