Dous feridos nunha colisión entre dous coches no Porriño

Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous coches ocorrida este luns no municipio do Porriño (Pontevedra) sobre as 13,45 horas.

Segundo informou o 112 Galicia, as vítimas foron evacuadas polos efectivos sanitarios ao Hospital do Castro de Vigo. O sinistro tivo lugar na estrada que vai a Mosende, á altura da parroquia de Pontellas.

Foron alertados dos feitos, entre outros, os Bombeiros do Baixo Miño, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico, sinalan as mesmas fontes.