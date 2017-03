O Goberno recoñece que o persoal de Navantia ten "desequilibrios de persoal" e que, por tanto, "será preciso aplicar medidas de organización e racionalización industrial que permitan alcanzar os obxectivos de máxima eficacia e rendibilidade".

Paro en Navantia | Fonte: Europa Press

Así consta na resposta que o Executivo deu ao deputado de Ciudadanos Francisco Javier Cano Leal, sobre os plans do Executivo para o persoal desta empresa pública dedicada á construción naval civil e militar.

Cano Leal interesábase polo proxecto Astillero 4.0, que previsiblemente incorporará novas tecnoloxías á produción de novos buques e sistemas. Na súa pregunta, o deputado cuestionaba se este proxecto ía porse en marcha noutras unidades da empresa ademais da de Galicia.

O Goberno confirmou que se trata de "un proxecto global para toda a sociedade Navantia" e que, por tanto, "afecta a todos os seus estaleiros e centros produtivos". Neste sentido, anunciou que a posta en práctica do mesmo "terá que acompañarse de medidas laborais, pactadas e negociadas cos representantes dos traballadores".

O PROXECTO EAST ANGLIA 1 É CONFIDENCIAL

Por outra banda, o Goberno tamén respondeu ás preguntas formuladas pola deputada de En Marea Yolanda Díaz, que cuestionaba o "ocultismo" na relación comercial entre Navantia e Iberdrola, pois a dirección do estaleiro público "non facilita información aos representantes dos traballadores".

Neste sentido, o Executivo aclarou que a relación da Unión Temporal de Empresas (UTE) de Navantia e a empresa Windar Renovables con Iberdrola plasmouse en dous proxectos: o proxecto Wikinger --polo cal se fabricarán 29 cimentacións-- e o proxecto East Anglia 1 --que encarga outras 42 cimentacións--. Estas cimentacións ou 'jackets' son as estruturas de aceiro que suxeitan os aeroxeradores no mar.

O Goberno confirma a confidencialidade deste último, argumentando que o contrato subscrito entre as partes "non permite divulgar información sobre calquera aspecto do contrato, sendo, por tanto, restrinxido o acceso á información incluída no mesmo, do mesmo xeito que en calquera outra operación comercial".

Desta forma, non despexa as dúbidas expostas por Díaz, que pedía saber o papel desempeñado por Navantia, as razóns que aduce a empresa para definir este acordo como confidencial e que parte do persoal vai participar nestas construcións.