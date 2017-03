Atopan en Mondariz-Balneario un cogomelo único na Península Ibérica

Morchella rufobrunnea. Ese é o nome dun novo cogomelo descuberto en Galicia, concretamente, en Mondariz Balneario. E non é un cogomelo calquera, xa que é o primeiro que aparece na Península Ibérica.

Morchella rufobrunnea, nova especie de cogomelo atopada en Galicia | Fonte: Adenco

Esta nova especie, descuberto nas xeiras micolóxicas do Grupo Ecoloxista Adenco, está moi pouco citada a nivel mundial. O achado vén da man de Jaime Blanco Dios, descubridor doutras especies de fungos no noso territorio. O experto micólogo participou nas Xeiras de 2016 precisamente cunha palestra sobre as novas especies de cogomelos descubertas nos últimos anos. Foi nesa actividade onde os membros de ADENCO compartiron con el os exemplares atopados na saída micolóxica e, en concreto, este cogomelo.

Posteriormente, un dos exemplares recollido nas Xeiras Micolóxicas foi enviado por Jaime Blanco ate a Universidade de Cukurova, en Adana (Turquía), onde se lle extraeu o ADN e se verificou definitivamente que se trataba da especie Morchella rufobrunnea.

O descubrimento foi notificado nestes días ao Concello de Mondariz Balneario para que se manteña protexido o lugar onde foron localizados os exemplares desta singular especie de cogomelos.

“Desde Adenco manifestamos a nosa alegría polo feito de que as actividades micolóxicas, referente do traballo do Grupo Ecoloxista, sirvan para avanzar no estudo científico e na conservación da biodiversidade micolóxica”, apuntan desde a entidade ecoloxista.