Foro Inade acollerá o martes en Vigo unha xornada de debate sobre os riscos aos que se enfrontan os empresarios

O martes 14 de marzo a tribuna de Foro Inade en Vigo dedicará unha xornada de análise e debate ao redor dos riscos aos que se enfrontarán os empresarios no exercicio 2017.

Segundo informa a Fundación Inade, a sesión será inaugurada pola delegada especial do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa Silva que, ademais, moderará a primeira parte da xornada.

Para empezar, o profesor Luís Otero González, doutor en Ciencias Económicas e director do Grupo de Investigación Valfinap da Universidade de Santiago, presentará o diagnóstico de 'A xestión do risco no tecido produtivo galego'.

Ese traballo recentemente foi galardoado co Premio de Economía Valentín Paz Andrade, distinción que concede anualmente o Consello Económico e Social de Galicia en colaboración co Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega).

A continuación, o managing director de AON Global Risk Consulting, Fernando Caballero da Sen, presentará un estudo pormenorizado dos riscos aos que se enfrontarán as empresas no presente exercicio.

SEGUNDA PARTE

A segunda parte da xornada, moderada polo director de Fundación Inade, Adolfo Campos, estará centrada na xestión e as solucións de transferencia que a industria aseguradora pon a disposición dos empresarios para transferir os seus riscos.

Para analizar os riscos patrimoniais intervirá Eva Tomás González, directora de empresas P&C de AXA; os riscos de responsabilidades serán analizados por Carlos Tamayo Ibáñez, responsable de Med Corp de Responsabilidade Civil de Allianz; e os financeiros, por Eduardo de la Riera Autrán, director territorial Zona Norte de Cesce.

Mentres, os riscos persoais trataraos Álex Bilbao Badiola, director comercial de Surne; e os riscos relacionados con automóbil, por José Luís López Ramírez, director de Departamento de 2ª Categoría-Automóbiles de Plus ultra.