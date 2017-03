Vítimas do Alvia volven reclamar unha comisión técnica e outra parlamentaria tras a imputación dun cargo de Adif

A Plataforma de Vítimas do Alvia volveu a pedir este martes unha comisión de investigación parlamentaria e unha comisión técnica sobre o accidente, despois de que o xuíz chamase a declarar como investigado ao que era xefe de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, como presunto responsable dos delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave.

Reunión de vítimas do Alvia coa Axencia Ferroviaria Europea | Fonte: Europa Press

No accidente, ocorrido o 24 de xullo de 2013, morreron 81 persoas e 144 resultaron feridas, ao descarrilar o tren Alvia na curva 'A Grandeira' de Angrois, a 3 quilómetros de Santiago de Compostela.

Tras o novo auto do xuíz, as vítimas emitiron un comunicado no que subliñan que "agora máis que nunca se fai necesaria unha comisión de investigación parlamentaria e unha técnica". "A responsabilidade política última ha de ser asumida, segundo a Axencia ferroviaria Europea, polos máis altos niveis da organización, empezando polo ministro de Fomento", avisan.

En liña coa decisión do xuíz, lembran que denunciaron " reiteradamente que o fallo humano do maquinista non era a única causa do accidente de Alta Velocidade, senón un comportamento neglixente e irresponsable que inclúe a altos directivos de Adif".

O auto xudicial, subliñan, lles da a razón, como xa fixeron instancias europeas. En 2014 a plataforma denunciou a España ante o Parlamento Europeo polo incumprimento da Directiva Europea de seguridade ferroviaria, que incluía entre outras cousas a falta de avaliación de riscos e tanto a Axencia Ferroviaria Europea (ERA) como o Parlamento Europeo, apoiaron as súas denuncias.

Agora, as vítimas recalcan que este novo auto "deixa meridianamente claro que non se realizou a análise de riscos que era preceptivo e que competía realizalo exclusivamente a Adif". A análise de riscos era preceptivo facelo antes de pór en servizo a liña, que inaugurou o ministro José Blanco, ou cando se produciron modificacións significativas como a desconexión do sistema de seguridade que evitase o accidente, que se produciu sendo ministra Ana Pastor, engaden as vítimas.

Ademais, lembran que a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), nomeada polo ministro de quenda, nas 266 páxinas do seu informe non se referiu en ningún momento á análise de riscos, "elemento esencial na investigación tal e como ratificaron os peritos e o xuíz no seu auto".

Dita Comisión non analizou as causas raíz e a iso súmase que "non é independente", como xa denunciou a Axencia Ferroviaria Europea, xa que os seus integrantes están relacionados con Renfe e Adif e están nomeados pola propia ministra de Fomento, naquel momento Ana Pastor.

A plataforma tamén lembra que hai tres anos comunicaron ao fiscal, Antonio Roma, o incumprimento desta análise de risco, pero "o único que fixo foi solicitar a desimputación dos responsables de Adif".