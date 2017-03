Buscan a un octoxenario desaparecido desde o luns en Castro Caldelas (Ourense)

Efectivos de emerxencia buscan desde o luns a un ancián de 89 anos de idade que permanece desaparecido no municipio ouresano de Castro Caldelas.

Segundo informou o 112 Galicia, un fillo do octoxenario chamou ao servizo de emerxencias ás 23,00 horas do luns para indicar que non sabían nada do seu paradoiro.

O familiar explicou que o foron visto por última vez na zona da Eirexa, na parroquia de Alais, sobre as 18,00 horas do luns día 13.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia alertou enseguida á Guardia Civil, ao GES de Castro Caldelas e a Protección Civil.

Os efectivos mobilizados peitearon a zona durante horas con resultado negativo. As tarefas de procura retomáronse na mañá deste martes, sobre as 8,30 horas.