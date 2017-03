Un incendio causa danos materiais nunha mercería en Moraña e outro lume calcina unha adega en Mugardos (A Coruña)

Un incendio declarado na noite do luns nunha mercería de Moraña (Pontevedra) provocou diversos danos materiais, mentres outro lume calcinou o interior dunha adega en Mugardos (A Coruña).

Segundo indicóuselle ao 112, o primeiro lume calcinou o mobiliario e toda a mercadoría que había na mercería. Ademais, causou daños na estrutura do establecemento e as vivendas situadas encima da tenda víronse afectadas polo fume.

O edificio no que se declarou o lume sitúase na Rúa 1 da localidade. Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia ás 22,00 horas do luns para explicar o que ocorría.

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Salnés e ao GES da Estrada. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Guardia Civil.

Por outra banda, en Mugardos un incendio calcinou o interior dunha adega e o lume afectou a varios efectos, entre eles, algún electrodoméstico.

Os feitos tiveron lugar nunha propiedade situada na Gallada de Piñeiro, na parroquia de San Xóan de Piñeiro. Un particular avisou ás 19,20 horas do luns.

O persoal da central de emerxencias do 112 informou o incendio aos Bombeiros de Ferrol e ao GES de Mugardos. Tamén recibiu o aviso Protección Civil e a Policía Local.