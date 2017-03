Un can do Servizo Cinolóxico súmase á procura do octoxenario desaparecido en Castro Caldelas (Ourense)

Un can do Servizo Cinolóxico da Guardia Civil sumouse este martes ao dispositivo de procura dun octoxenario desaparecido desde o luns no municipio ourensán de Castro Caldelas.

Segundo confirmou o Instituto Armado, Ramon López González, de 89 anos de idade, vive na Eirexa, na parroquia de Alais, no municipio de Castro Caldelas.

Foi un fillo do octoxenario quen chamou ao servizo de emerxencias ás 23,00 horas do luns para indicar que non sabían nada do seu paradoiro desde que sobre as 18,00 horas fórano visto por última vez na zona da Eirexa.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia alertou enseguida á Guardia Civil, ao GES de Castro Caldelas e a Protección Civil.

Os efectivos mobilizados peitearon a zona durante horas con resultado negativo. As tarefas de procura retomáronse na mañá deste martes, sobre as 8,30 horas.