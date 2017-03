A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este xoves en Santiago un concerto no que se tocará un violoncelo de 1710

A Real Filharmonía de Galicia celebra o seu concerto semanal de abono este xoves, 16 de marzo, na súa sede compostelá, no que o alemán Alban Gerhardt tocará un violoncelo de 1710.

Real Filharmonía de Galiica | Fonte: Europa Press

A cita terá lugar ás 20,30 horas no Auditorio de Galicia, baixo a batuta do director titular e artístico da agrupación, Paul Daniel, segundo informa o Consorcio de Santiago.

O público terá a oportunidade de escoitar o 'Concerto para violoncelo nº 2' do compositor austriaco Franz Joseph Haydn (1732-1809), coñecido como o 'pai da sinfonía' debido á súa contribución ao xénero.

Esta obra, que ten unha gran complexidade para o solista, será interpretada polo aclamado violonchelista alemán Alban Gerhardt, quen leva 25 anos "impactando no público de todo o mundo coa súa intensa musicalidade, a súa presenza no escenario e a súa insaciable curiosidade artística", segundo indica o Consorcio.

Entre os seus próximos recitais, actuará en Montreal no Konzerthaus de Berlín e na Biblioteca do Congreso en Washington. Levou a cabo proxectos de difusión por Europa e Estados Unidos, incluídas actuacións e obradoiros, non só en escolas e hospitais, senón tamén sesións pioneiras en diferentes espazos públicos e mesmo en reformatorios.

A súa colaboración coa compañía ferroviaria alemá Deutsche Bahn levouno a realizar actuacións en directo nas principais rutas de proximidade en Alemaña.

Este xoves en Santiago de Compostela Alban Gerhardt tocará, en concreto, un violoncelo Matteo Gofriller que data do ano 1710.