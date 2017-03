(AM)IPC.- Os prezos baixan un 0,4% en Galicia en febreiro e a taxa interanual elévase ata o 3,3%

O Índice de Prezos de Consumo (IPC) baixou un 0,4% en Galicia en febreiro en relación co mes anterior, mentres que a taxa interanual situouse no 3,3%, segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Rebaixa, rebaixas, consumo, prezo, prezos, IPC, roupa | Fonte: Europa Press

Deste xeito a inflación de Galicia (3,3%) está por encima da media (3%) e mantense como a terceira maior do país, só por detrás de Castilla-León (3,6%) e Castella-La Mancha (3,4%).

A nivel estatal, o Índice de Prezos de Consumo baixou un 0,4% en febreiro respecto ao mes anterior e mantivo a súa taxa interanual no 3%, igualando o rexistro de xaneiro, cando os prezos da luz e das gasolinas levaron á inflación a niveis de fai catro anos e medio.

Na comparativa con febreiro de 2016, soben os prezos en todos os grupos. Os maiores incrementos protagonízanos o transporte (+8,4%) e a vivenda (+7,6%). Séguenlles alimentos e bebidas non alcohólicas (+1,8%), así como bebidas alcohólicas e tabaco (+1,8%).

En variación mensual, o descenso dos prezos na Comunidade galega durante o segundo mes do ano é menos acusado que o rexistrado en xaneiro, cando caeron un 0,7%. Está protagonizada, sobre todo, polos descensos en prezo dos gastos relacionados coa vivenda (-3%) e do vestido e o calzado (-1,9%). No que vai de ano, xaneiro e febreiro, os prezos acumulan na Comunidade galega un retroceso do 1,1%.

DATOS ESTATAIS

O organismo estatístico, que confirma deste xeito o dato interanual avanzado a finais do mes pasado en España, explicou que no comportamento da taxa interanual do IPC de febreiro destacou a baixada dos prezos da electricidade, que se viu compensada pola evolución dos prezos dos carburantes e o encarecemento dos alimentos, especialmente das froitas e hortalizas frescas.

O IPC interanual arrincou o ano na súa taxa máis alta desde outubro de 2012. En febreiro repetiuse o mesmo porcentaxe, o que significa que a cesta da compra encareceuse un 3% no último ano. A de febreiro é a sexta taxa positiva que encadea o IPC interanual tras oito meses en negativo.

No segundo mes do ano, o Índice de Prezos de Consumo Harmonizado (IPCA) elevou unha décima a súa taxa interanual, ata o 3%, á vez que a variación mensual situouse no -0,3%.

En termos mensuais, o IPC retrocedeu un 0,4% en febreiro respecto ao mes anterior, ampliando nunha décima o descenso avanzado por Estatística a finais do mes pasado (-0,3%). Este recorte do 0,4% iguala o dato experimentado en igual mes de 2016.

A inflación subxacente, que non inclúe os prezos dos produtos enerxéticos nin dos alimentos non elaborados, baixou unha décima en febreiro, ata o 1%, situándose dous puntos por baixo da taxa xeral do IPC.

BAIXA O PREZO DA LUZ

No mantemento do IPC interanual de febreiro influíu a subida en sete décimas da taxa de alimentos e bebidas non alcohólicas, ata o 1,7%, motivada principalmente polo encarecemento dos legumes, as froitas e as hortalizas frescas, así como o repunte en case un punto da taxa do transporte, ata o 8,5%, causado polo mantemento dos prezos dos carburantes, fronte o descenso que experimentaron en febreiro de 2016.

O incremento de prezos nestes dous grupos viuse compensado polo descenso dos prezos da electricidade, o que levou ao grupo de vivenda a recortar en 1,5 puntos a súa taxa interanual, ata o 5,9%. En contraste coa baixada do prezo da luz, o do gasóleo para calefacción incrementouse en febreiro.

RETROCESO MENSUAL DO 0,4%

En termos mensuais, o IPC retrocedeu un 0,4% no segundo mes do ano polo abaratamento da electricidade, do vestido e o calzado e do enxoval, descensos que contrastaron coas subidas dos servizos de aloxamento e a restauración; froitas e legumes e hortalizas frescas e paquetes turísticos.

Concretamente, o INE atribúe esta evolución ao recorte nun 1,6% dos prezos de vestido e calzado polo fin da tempada de inverno; á baixada nun 3% do grupo de vivenda polo menor custo da electricidade, e ao descenso nun 0,2% do enxoval.

Pola contra, o grupo de hoteis, cafés e restaurantes elevou un 0,4% a súa taxa mensual polo encarecemento dos servizos de aloxamento e a restauración; o de alimentos incrementou un 0,2% a súa taxa mensual pola subida dos prezos dos legumes e hortalizas, e o lecer e a cultura aumentou un 0,3% polo encarecemento dos paquetes turísticos e os servizos recreativos e deportivos.

DISPÁRANSE UN 22% OS PREZOS DE LEGUMES E HORTALIZAS

Por rúbricas, as que máis elevaron os seus prezos en taxa mensual foron os legumes e hortalizas frescas (+6,5%), froitas frescas (+5,2%) e aceites e graxas (+1%).

Pola contra, os maiores descensos mensuais rexistráronse en calefacción, iluminación e distribución de auga (-6%), peixe fresco e conxelado (-5,1%) e carne de ovino (tamén -5,1%).

En taxa interanual, as rúbricas que experimentaron os maiores descensos de prezos foron o calzado de neno (-4,2%), os obxectos recreativos (-3,5%), o azucre (-2,4%) e o leite (-2,3%).

No lado oposto, os maiores ascensos de prezos no último ano, en legumes e hortalizas frescas (+22,2%); calefacción, iluminación e distribución de auga (+11,9%); o transporte persoal (+8,9%), as patacas e os seus preparados (+7,7%) e as froitas frescas (+7,6%).

SEIS COMUNIDADES CON TAXAS ANUAIS SUPERIORES AO 3%

Os prezos baixaron en febreiro en todas as comunidades autónomas respecto ao mes anterior.

O maior retroceso mensual deuse en Cantabria (-0,6%), seguida de Comunidade Valenciana (-0,5%), e de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco e La Rioja (-0,4% en todas elas).

Os menores descensos mensuais do IPC corresponderon a Aragón, Asturias, Castilla-León, Cataluña e Madrid (-0,3%) e a Canarias (-0,2%).

En termos interanuais, todas as comunidades presentaron taxas positivas. As máis elevadas presentáronas Castilla-León (+3,6%), Castilla-La Mancha (+3,4%), Galicia (+3,3%), Cantabria (+3,2%) e Cataluña e Asturias (+3,1% nos dous casos). Este seis comunidades situaron a súa taxa interanual por encima da media nacional do 3%.

A taxa interanual máis baixa deuse en Canarias (+2,5%), ademais de en a cidade autónoma de Ceuta (+2,4%).