A fiscal encargada de exercer a acusación pública na causa do asasinato da paregrina Denise Prikka Thiem, perpetrado en abril de 2015 cando esta realizaba o Camiño de Santiago, sostivo este martes, no xuízo iniciado ás 9,00 horas na Audiencia de León, que o presunto responsable, Miguel Ángel Muñoz, "matouna querendo facelo, hai xente que mata porque é mala".

A acusadora asegurou que hai probas para que se condene a Muñoz Blas como "culpable de asasinar e roubar a Denise" cunha aleivosía demostrada polos informes forenses que recollen "un ataque sorpresivo e brutal" que lle incrimina e fai merecedor dunha condena de 20 anos de prisión.

Despois de matala, o acusado, supostamente espiuna para desfacerse de todas as probas incriminatorias, pero quedou "con máis de 1.000 dólares de Denise", o que lle converte tamén en culpable dun delito de roubo con violencia polo que solicita cinco anos de prisión.

Para o Ministerio Fiscal, non existen probas que determinen enfermidade mental ou psíquica do acusado, en contra da tese da defensa de Miguel Ángel Muñoz Blas, que alega que "ou ben non o fixo ou que se o fixo non o puido evitar". Para a fiscal, "está claro que sabía que o estaba facendo e queríao facer, hai xente que mata simplemente porque é mala".

A certeza da súa culpabilidade baséaa igualmente a acusación pública na propia confesión do procesado e a posterior reconstrución dos feitos durante a cal Muñoz Blas percorreu o lugar onde atacou e matou a Denise Prikka e achegou todo tipo de datos sobre como levou a cabo o plan.