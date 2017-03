Un pai procesado en Vigo por abusar das súas fillas eludirá prisión e a nai está en busca e captura

A Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenou a un pai acusado de abusar sexualmente das súas dúas fillas menores de idade a unha pena dous anos de prisión, que eludirá ao acordarse a suspensión da condena a condición de que pague unha indemnización de 3.000 euros ás vítimas e que non volva delinquir.

O xuízo por estes feitos estaba previsto para a mañá deste martes, pero non se celebrou ao chegar todas as partes a un acordo de conformidade. Así, o home aceptou dous anos de prisión, co que rebaixa a pena de seis anos que pedía inicialmente a Fiscalía para el.

Pola súa banda, tamén estaba previsto que se axuizase este martes á nai das menores, sobre a que a Fiscalía considera que coñecía e consentía os abusos.

No entanto, a muller non compareceu no xulgado na cidade olívica e decretouse unha orde de procura, captura e ingreso en prisión contra ela.

(HABERÁ AMPLIACIÓN CON FOTO)