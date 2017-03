A acusación particular que representa á familia da peregrina Denise Prikka, asasinada supostamente por Miguel Ángel Muñoz Blas en abril de 2015, asegurou durante a súa alegación que o acusado "é o asasino confeso" e que "acabou dunha maneira absolutamente miserable e vil coa súa vida".

O letrado da acusación particular mostrouse convencido de que dita afirmación quedará probada ao longo das diversas xornadas do xuízo, onde se presentarán ante a Audiencia Provincial de León máis de 100 probas testificais, periciais e documentais.

Con todo, a principal proba incriminatoria contra Muñoz Blas é, segundo afirmou a acusación particular, a súa propia confesión do crime, para o que achegou unha serie de detalles que "soamente pode saber quen a matou" e que, ademais, "non estaban incorporados na causa".

Unha confesión que o letrado, que solicita unha condena de 20 anos por asasinato, considera que partiu do seu "remorso interior", que lle leva a "colaborar coa Xustiza achegando o seu relato de maneira espontánea e sen presión".

Así mesmo, o letrado da familia da peregrina tamén entende probada a comisión dun delito de roubo con violencia, polo que solicita catro anos de cárcere, xa que "os dólares que Muñoz Blas cambiou coinciden co número de serie dos que traía consigo Denise ao chegar a España".

En definitiva, trátase de "un cúmulo de probas que acreditará a culpabilidade de Miguel Ángel Muñoz Blas" e que fará que "ningún membro do xurado teña a máis mínima dúbida á hora de emitir o seu veredicto".