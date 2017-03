Unión Profesional de Galicia celebrará este xoves en Vigo unha xornada sobre mediación

Unión Profesional de Galicia, que representa a máis de 40 colexios profesionais de ámbito autonómico e a unha trintena de titulacións universitarias, celebrará este xoves, 16 de marzo, en Vigo unha xornada de mediación.

A xornada terá lugar a partir das 18,00 horas deste xoves na sede do Círculo de Empresarios da cidade de Vigo, con asistencia libre e gratuíta.

Segundo informa Unión Profesional de Galicia, a xornada de mediación, co título 'A mellor maneira de resolver o conflito', comezará coa presentación a cargo de Jorge Cerqueiro Pequeno, decano do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo (Coitivigo).

Polo seu partes, Germán Serrano Espinosa, maxistrado-xuíz decano de Vigo, impartirá a primeira conferencia sobre 'A maxia da mediación'. A continuación comezará unha mesa redonda que abordará a 'Mediación e os seus campos de aplicación: mediación penal, concursal e sanitaria'.

Nesa mesa participarán Manuel Castells López, decano do Colexio de Procuradores de Vigo e mediador; Xosé Lois Valcárcel, avogado e mediador; Juan José Santamaría Conde, decano do Colexio de Economistas de Pontevedra e mediador; e Julio César Díaz Casais, maxistrado da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Tras a mesa redonda intervirá o director xeral de Xustiza da Xunta, Juan José Martín Álvarez, que falará sobre 'A mediación intraxudicial en Galicia'.

O peche da xornada correrá a cargo de Rosa Álvarez Prada, vicepresidenta de Unión Profesional de Galicia e decana do Colexio de Psicóloxía de Galicia.