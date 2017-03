A defensa do presunto asasino de Denise Prikka asegura que o acusado se inventou a reconstrución dos feitos

A defensa do presunto autor do asasinato de peregrina americana Denise Prikka Thiem en 2015, Miguel Ángel Muñoz Blas, asegurou durante a súa alegación inicial realizado ante o xurado popular da causa na Audiencia Provincial de León que o seu defendido "inventouse a reconstrución dos feitos".

León: o acusado (D) xunto ao seu avogado | Fonte: Europa Press

Así mesmo, explicou que foi unha reconstrución dos feitos "ficticia" que se produce ante un problema psíquico que fai sentir ao acusado a necesidade de saír da situación na que estaba inmerso, "aínda sabendo que vai ir ao cárcere".

Ademais, a primeira localización do cadáver non se realizou, segundo a defensa, a propósito de onde estaba o cadáver, senón que Miguel Ángel Muñoz lembrou que facía un mes cheirara a descomposición mentres camiñaba polo campo, polo que levou ata alí aos policías, pero "sen saber onde estaba o cadáver" e "obrigado pola policía co invento das declaracións espontáneas".

A defensa do acusado compartiu coa acusación particular "o terrible do feito", pero discrepou en que "non se pode dar por feito que o cometeu Miguel Ángel Muñoz", e afirmou que "a Fiscalía e a Policía polo mero feito de ser funcionarios non están en posesión da verdade, pode haber equivocacións ou cuestións que non se puideron determinar".

Por iso, con certa ironía, puxo en dúbida a maior parte das probas incriminatorias sinaladas nas alegacións do Ministerio Fiscal e a acusación particular, como a existencia dun certificado sobre a coincidencia dos dólares cambiados polo acusado cos portados pola peregrina e asegurou que "gran parte do que se está dicindo é mentira".