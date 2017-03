Angrois.- Unidos Podemos esixe que De la Serna compareza no Senado tras a imputación dun xefe de Adif

O grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea solicitou a comparecencia urxente no Senado do ministro de Fomento, Iñigo da Serna, tras coñecerse este luns a imputación do que era director de seguridade de Adif por delitos de homicidio e lesións por imprudencia grave no accidente ferroviario de Angrois, ocorrido en Santiago en 2013.

Iñigo De la Serna, ministro de Fomento | Fonte: Europa Press

Posto que aquel sinistro está a ser investigado xudicialmente, o grupo solicita formalmente que lle ministro faga unha avaliación integral de risco das liñas de alta velocidade de Galicia, explicou a portavoz adxunta, Maribel Mora.

Pero tras a reclamación atópase o paso que deu o luns o xulgado que instrúe a causa sobre o accidente do Alvia, ao citar a declarar a Andrés Cortabitarte como investigado ao entender que "non cumpriu" o seu labor en relación coa elaboración da correspondente análise de riscos na liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago.

Por iso, e ao non contar, en consecuencia, "que faga ou ordene medida algunha destinada a avaliar e xestionar devandito risco", xerou e tolerou unha situación de risco "que finalmente cristalizou" no descarrilamento que "custou a vida e a saúde a múltiples usuarios" aquel día. No sinistro 80 persoas morreron e máis dun centenar resultaron feridas.

Unidos Podemos entende que a responsabilidade do ocorrido vai máis aló do erro humano que se imputou ao maquinista do tren accidentado e quere explicacións de De la Serna sobre os riscos das liñas de alta velocidade en Galicia. Asina a petición de comparecencia a senadora de En Marea Vanessa Angustia.

"EXISTÍA UNHA SITUACIÓN DE RISCO"

En resumo, o xuíz de instrución apunta que "existía unha situación de risco", que devandito risco "era evidente", que "foi convenientemente detectado e comunicado" a Adif pola UTE encargada de construír a infraestrutura e Ineco, e que "Adif tiña a obrigación normativa e técnica de avaliar e xestionar devandito risco ata facelo tolerable desde a óptica das normas Cenelec".

Pero "Adif non cumpriu con devandito deber", confronta, ao non efectuar previa valoración integral da liña "que protexese aos usuarios fronte ao posible erro humano". Isto, ao seu xuízo, "en termos de contribución causal ao resultado finalmente producido, equipara devandito incumprimento á imprudencia do maquinista que tiña o deber de conxurar e/ou mitigar".