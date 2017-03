Alianza Rural Galega advirte do "perigo" que supón para "o futuro do rural galego" a planta de biomasa forestal de 40 megawatts (MW) que quere instalar a ENCE. Así mesmo, critica a "propaganda" coa que a empresa "vende" a instalación da mesma.

Así o manifestou a plataforma nun comunicado de prensa, no que tamén acusa ao PP de "estar a elaborar unha lexislación para roubar as terras dos montes veciñais e entregarlla gratis ás empresas forestais".

Nesta liña, Alianza Rural Galega --formada por Adega, a CIG, a Federación Rural Galega (Fruga) e a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (Orgaccmm)-- asegura que "a presión" da empresa enerxética "xa logrou" que o PP, "o seu principal valedor político", derrogase o decreto de aproveitamento da biomasa forestal que aprobara o goberno bipartito en 2008.

Neste decreto, segundo explicou a plataforma, "vetábanse as grandes plantas de biomasa", de tal forma que "as centrais non podían exceder os 10 MW de potencia". Ademais, tamén se limitaba o número de instalacións a 10 para non crear un "efecto chamada", segundo engade.

"Derrogado este decreto, o 'lobby' enerxético ten barra libre para instalar as incineradoras onde queira, como queira e cantas queira", agrega.

UN MODELO "MULTIFUNCIONAL E ESTABLE"

Finalmente, Alianza Rural lamenta que o futuro que lle depara ao rural cun binomio económico formado por "megaplantas" de xeración e de cultivos enerxéticos que levan a un "círculo vicioso de plantar, cortar, abandono, lume e degradación".

Así pois, fronte a este modelo que "ENCE e o PP queren implantar", a plataforma sinalou que un "multifuncional e sustentable" é o que pode garantir o futuro do mundo rural galego.